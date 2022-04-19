Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бастрыкин поручил изучить оскорбляющую память маршала Жукова публикацию

Бастрыкин поручил провести проверку после публикации текста, порочащего память Жукова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту публикации текста, оскорбляющего память маршала СССР Георгия Константиновича Жукова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СКР, в одной из соцсетей автор публиковал высказывания, порочащие выдающегося полководца. Бастрыкин поручил следователем дать оценку этому факту и по результатам проверки привлечь россиянина к установленной законом ответственности.

Ранее стало известно, что председатель СКР поручил расследовать убийства жителей Краматорска боевиками Украины. По данным ведомства, силовики останавливали людей и отбирали у них машины, а тех, кто сопротивлялся, — расстреливали на обочине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны потребовало вывести гражданских с «Азовстали»
Спрогнозирован пик распространения лесных пожаров в России
Тарасова оценила шансы Трусовой исполнить пятерной прыжок
Макрон и Ле Пен нашли согласие в одном вопросе
Директор российской школы объяснил камеру в туалете заботой о здоровье детей
Ребенок принес в детский сад текилу и распил вместе с друзьями
Бывший стилист Бейонсе умер в 38 лет
Великобритания решила не считать Мосбиржу биржей
Ветеран «Альфы» перечислил особенности штурма «Азовстали»
Россия призвала США обсудить договор о неразмещении оружия в космосе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.