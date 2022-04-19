Бастрыкин поручил изучить оскорбляющую память маршала Жукова публикацию

Бастрыкин поручил провести проверку после публикации текста, порочащего память Жукова

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту публикации текста, оскорбляющего память маршала СССР Георгия Константиновича Жукова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СКР, в одной из соцсетей автор публиковал высказывания, порочащие выдающегося полководца. Бастрыкин поручил следователем дать оценку этому факту и по результатам проверки привлечь россиянина к установленной законом ответственности.

Ранее стало известно, что председатель СКР поручил расследовать убийства жителей Краматорска боевиками Украины. По данным ведомства, силовики останавливали людей и отбирали у них машины, а тех, кто сопротивлялся, — расстреливали на обочине.