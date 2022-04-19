Власти российского города направят три миллиона рублей на ремонт детских лагерей

Три школьных загородных лагеря отремонтируют за три миллиона рублей в Брянской области

Власти Брянской области направят три миллиона рублей на ремонт школьных загородных лагерей Искорка», «Орленок» и «Огонек». Как уточняет со ссылкой на городскую администрацию KP.RU, ближайшим летом в лагерях смогут отдохнуть 3500 детей.

Здания лагерей уже подготавливают к открытию — проводится косметический ремонт корпусов и столовых, а также замена оконных блоков и сантехники.

По данным издания, летом в Брянске заработают порядка 70 пришкольных лагерей, два из них будут созданы на базе спортивных школ. На организацию питания в лагерях с дневным пребыванием из регионального и городского бюджетов выделят 10,6 миллиона рублей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал два главных региона для отдыха россиян летом.