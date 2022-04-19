В Татарстане пройдет музыкальный фестиваль «Звучащий Дом Софии»

В Татарстане с 24-го по 27 апреля пройдет ХI музыкальный фестиваль «Звучащий Дом Софии»

В Казани и Арске, Республика Татарстан, с 24-го по 27 апреля пройдет ХI музыкальный фестиваль «Звучащий Дом Софии». Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает «Татар-информ».

В этом году мероприятие приурочено к 20-летию Центра современной музыки Софии Губайдулиной. Открытие фестиваля состоится в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств республики — там пройдет концерт с участием оркестра Центра Губайдулиной и Московского ансамбля современной музыки.

«Оба оркестра уникальны, каждый из них — хранитель оригинального репертуара, потому их совместный концерт станет особенным», — заявила представительница Центра современной музыки Рамзия Усеинова.

Посетителей фестиваля также ждут творческие встречи с известными композиторами, лаборатория современной музыки и презентация документального фильма о Губайдулиной.

90-летняя София Губайдуллина — заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор.