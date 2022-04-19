Киргизия отказалась от российской биолаборатории
Киргизия выступила против создания на ее территории российской биолаборатории
Киргизия отказалась от создания на своей территории российской биологической лаборатории BSL3 (третьего уровня безопасности). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики, передает «Интерфакс».
14 апреля в Москве прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.
«Стороны обменялись мнениями относительно создания на территории Киргизии биологической лаборатории BSL3. Стоит отметить, что киргизская сторона высказалась против реализации данного проекта», — отметили в пресс-службе.
Министерства здравоохранения двух стран договорились продолжить развивать сотрудничество.