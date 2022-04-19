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Киргизия отказалась от российской биолаборатории

Киргизия выступила против создания на ее территории российской биолаборатории

Фото: Paolo Lazzeroni / Globallookpress.com

Киргизия отказалась от создания на своей территории российской биологической лаборатории BSL3 (третьего уровня безопасности). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики, передает «Интерфакс».

14 апреля в Москве прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

«Стороны обменялись мнениями относительно создания на территории Киргизии биологической лаборатории BSL3. Стоит отметить, что киргизская сторона высказалась против реализации данного проекта», — отметили в пресс-службе.

Министерства здравоохранения двух стран договорились продолжить развивать сотрудничество.

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Алевтина Запольская
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