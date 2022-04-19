Семерых мигрантов осудили за участие в межнациональных столкновениях в России

В Москве семерых мигрантов осудили за участие в межнациональных конфликтах в 2020 году

Люблинский районный суд вынес обвинительный приговор семерым фигурантам по делу о хулиганстве. О решении инстанции сообщает ТАСС.

Пятерым участникам межнациональных конфликтов в Москве в 2020 году назначили наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы. Еще двое фигурантов получили два года и восемь месяцев условно.

Летом 2020 года из-за обострения ситуации в Карабахе в столице произошло несколько столкновений между армянами и азербайджанцами. В июле мигранты из Азербайджана останавливали машины с армянскими номерами и избивали находившихся в них людей.

При этом вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов отмечал, что армяне первыми устроили провокацию. По его словам, они разгромили арбузную палатку и избили азербайджанцев.