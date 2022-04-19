Россиянин из ревности поджег сожительницу и трех ее малолетних детей

Под Иркутском 28-летний мужчина из ревности поджег 30-летнюю избранницу и трех ее детей

Под Иркутском завершено расследования дела в отношении 28-летнего жителя Качугского района, обвиняемого в убийстве двух детей, совершенном с особой жестокостью. Об этом во вторник, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 5 февраля мужчина вместе с 30-летнегей сожительницей и тремя ее детьми находился в одном из домов в деревне Тимирязева. В какой-то момент фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из ревности облил свою избранницу легковоспламеняющейся жидкостью; в тот момент она держала на руках пятимесячного малыша. Затем он подошел к кровати, на которой сидели дети двух и четырех лет, и облил жидкостью и их, после чего поджег всех потерпевших.

От полученных ожогов старшие дети погибли на месте, а мать вместе с младшим ребенком госпитализировали в больницу с термическими ожогами различной степени тяжести. Их удалось спасти.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Он признался в содеянном, на время следствия его поместили в СИЗО. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

Помимо этого, следователи продолжают расследование дела в отношении сотрудников органов профилактики правонарушений по статье 293 («Халатность») УК РФ. По версии следствия, их небрежное отношение к службе помешало предотвратить трагедию.