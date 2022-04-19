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Раскрыты данные по приговорам за госизмену в России

В России приговорили к реальному сроку 17 человек за госизмену и шпионаж в 2021 году

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В России суды вынесли в 2021 году приговоры 17 фигурантам уголовных дел о госизмене и шпионаже, все они были осуждены на реальный срок. Об этом свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном суде РФ, передает «Интерфакс».

Среди них 14 человек понесли наказание за госизмену, подпадающую под действие статьи 275 УК РФ, а трое — за шпионаж, предусмотренный статьей 276 УК РФ. За совершенные преступления фигуранты были отправлены в места лишения свободы, никому из них не было назначено условного наказания.

Оправдательные приговоры российские суды по данной категории уголовных дел не выносили.

В 2020 году понесли наказание за этот вид преступлений семь человек, из них шестеро — за госизмену, а один — за шпионаж.

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Любовь Ширижик
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