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Сумки-баулы стали главным трендом 2022 года

Редактор Insider Эшли Филипс назвала сумки-баулы главным трендом 2022 года

Фото: Аccessorize

Редактор Эшли Филипс назвала объемные сумки-баулы главным трендом 2022 года. Подробнее о модном явлении журналистка рассказала в своей колонке в журнале Insider.

Главный аксессуар весны и лета, по словам эксперта, отличается гигантскими размерами и изготавливается из практичных материалов, таких как нейлон и полиэстер. Утверждается, что данная модель будет уместна как в путешествии, так и на пикнике или шопинге. Помимо этого, подобная сумка легко станет универсальной для повседневной жизни, уточнила специалистка.

Филипс рекомендует обратить внимание на сумки, форма которых напоминает подушки. Эксперт заявила, что текстильный верх, в отличие от кожаного, не будет утяжелять изделие, даже если внутри находится много вещей. Кроме того, такие сумки легко подстраиваются под габариты ручной клади. Подходящий вариант, по мнению автора, должен иметь несколько секций и большое количество карманов, включая отделение для телефона и ключей с внешней стороны.

Ранее в апреле редактор журнала Glamour Шарли Тизер назвала семь самых модных покупок весны и лета 2022 года. Эксперт рекомендует обратить внимание на несколько трендов сезона, среди которых вязаные топы, платья-футболки, босоножки на танкетке и сумки-кисеты. Автор утверждает, что благодаря данным предметам гардероба будет проще составлять стильные образы на каждый день и для особых случаев.

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Полина Гераскина
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