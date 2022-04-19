Минобороны сообщило о ракетном ударе по складу ВСУ с оружием из Европы и США

Минобороны заявило о нанесении удара высокоточными ракетами по складу ВСУ во Львове

Российскими Вооруженными силами на Украине были уничтожены крупные партии оружия из Европы и США. Об этом в понедельник, 18 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск», — заявил Конашенков.

Указанное оружие поступило на Украину за последние шесть дней, добавил он. Кроме того, в районе населенного пункта Васильков, который находится в Киевской области, был уничтожен крупный склад боеприпасов.

Ход спецоперации

18 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага заснял на видео массированную артподготовку по позициям ВСУ в Донбассе. На кадрах видна интенсивная стрельба из самоходных гаубиц. Утверждалось, что обстрел велся с позиций ЛНР.

В тот же день сообщалось, что российские ракетные войска нанесли удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» по объектам на Украине. По заявлению Минобороны, уничтожены четыре склада с оружием и украинской военной техникой, а также три района сосредоточения у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.

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В частности, был уничтожен завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У» в Днепре. Кроме того, ликвидирован командный пункт батальона теробороны около села Зеленое поле, а также два склада боеприпасов и хранилище топлива около Червоной поляны.

Также Telegram-канал Mash разместил эксклюзивные кадры уничтожения 15 апреля украинского штурмовика Су-25 под городом Изюм в Харьковской области. На видео, снятом через тепловизор, видно, как самолет выпускает противоракетные ловушки. Однако это не помогает, и через несколько секунд в штурмовик влетает и взрывается ракета. Когда Су-25 достигает земли, происходит еще один, гораздо более сильный взрыв.

Возможности для переговоров

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на данный момент не видит перспектив для переговоров с Украиной. Он прокомментировал предложение ООН о встрече России и Украины для обсуждения гуманитарных вопросов, подчеркнув, что подобные инициативы выдвигались и раньше. Российский дипломат отметил, что в ООН в принципе хотят найти какую-то нишу в урегулировании ситуации и сближении позиции сторон. При этом Полянский добавил, что такая ниша, наверное, возможна в том случае, если будут перспективы для каких-либо договоренностей между Москвой и Киевом.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» назвал обстоятельства возобновления встреч российской и украинской сторон. Он объяснил, что пауза в переговорном процессе связана с тем, что Киев нарушает ранее достигнутые договоренности. По его мнению, переговоры с Украиной возобновятся по ходу успеха российской спецоперации.