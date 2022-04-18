В Совфеде назвали обстоятельства возобновления переговоров России и Украины

Сенатор Цеков считает, что переговоры с Украиной возобновятся по ходу успеха спецоперации

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» назвал обстоятельства возобновления встреч российской и украинской сторон. Он заявил, что пауза в переговорном процессе связана с тем, что Киев нарушает ранее достигнутые договоренности. По его мнению, переговоры с Украиной возобновятся по ходу успеха российской спецоперации.

Перерыв в переговорах

Сенатор считает, что на Киев оказывают влияние западные страны, и это тормозит переговорный процесс.

«Основная причина — это позиция Украины. Позиция Украины — это затягивать переговоры с первого дня. Достаточно вспомнить, как они проходили. Они меняют свою позицию, то есть о чем-то договариваются, а потом отказываются от этого — причина в этом. Их подогревают из-за пределов Украины, рассказывают, какие они молодцы, как они хорошо там воюют, но только не говорят, что не за свои интересы, а за интересы Запада, Соединенных Штатов Америки. Они впечатляются от этих разговоров и фактически срывают достижение договоренностей», — сказал он.

Новый раунд

Переговоры между Россией и Украиной после начала специальной операции проходили уже несколько раз и на разных уровнях. Москва настаивает на том, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится, когда будут согласованы все детали мирного договора.

Цеков считает, что переговорный процесс возобновится по ходу успеха военной операции России.

Переговоры возобновятся сами по себе по ходу успеха нашей специальной военной операции Сергей Цеков сенатор

«Место проведения [переговоров] большой роли не играет. Уровень будет тот же самый (встреча делегаций, как и в последний раз — прим. "Ленты.ру"). Во встрече президентов или министров иностранных дел не вижу, честно говоря, необходимости. Чтобы переговоры перешли на другой уровень, должен быть результат в виде договоренностей, с которыми будет согласен Зеленский, будем согласны и мы», — считает сенатор.

Как проходили предыдущие встречи

Первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 28 февраля в Белоруссии. Российскую делегацию возглавил советник президента Владимир Мединский, также в нее вошли депутат Госдумы Леонид Слуцкий, заместитель министра обороны Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Украинскую сторону представляют министр обороны Алексей Резников, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Во время первой встречи, которая длилась пять часов, стороны не смогли прийти к компромиссу и разъехались для консультаций.

Второй этап переговоров прошел 3 марта. По его итогам Мединский заявил, что государствам удалось найти понимание по части вопросов.

После третьей встречи в Беловежской пуще 7 марта Подоляк сообщил, что есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров.

10 марта в Анталье при посредничестве турецких властей состоялись переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. По словам главы украинского МИД, стороны пришли лишь к одной договоренности — продолжать усилия для нахождения гуманитарного решения на местах. Лавров, в свою очередь, назвал напрасными надежды Кулебы договориться о прекращении огня на Украине в этот раз.

Следующая очная встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта. Она продолжалась три часа, во время беседы Украина передала России письменное подтверждение намерений Киева отказаться от курса на вступление в НАТО, закрепив за собой нейтральный и безъядерный статус. При этом дипломаты подчеркнули, что пойдут на такой шаг лишь при условии гарантий собственной безопасности со стороны других государств. Москва же пообещала сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

17 апреля Зеленский заявил, что Киев прекратит переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе.