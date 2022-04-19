Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Узбекистан прокомментировал сообщения об обстреле из Афганистана

В Узбекистане заявили, что ракетных обстрелов с территории Афганистана не было

Фото: Jim Halpert / Unsplash

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов прокомментировал сообщения о том, что военные объекты страны подверглись ракетному обстрелу с территории Афганистана. Асадов опубликовал заявление в Telegram.

Асадов утверждает, что информация о ракетном обстреле абсолютно не соответствует действительности. По данным Минобороны, на границе никакой военной активности не наблюдается, и ситуация остается стабильной.

В Ташкенте призвали не поддаваться на провокации.

Gazeta.uz пишет, что сообщения об обстреле появились в Telegram-каналах «Военный обозреватель» и «Милитарист». В них говорилось, что реактивные снаряды с территории Афганистана запустили боевики ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ).

В 2021 году в Афганистане захватило власть террористическое движение «Талибан» (запрещено в России).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс»
Egypt Air анонсировал прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Основатель «Вкуснотеево» вспомнил о борьбе с дефицитом в СССР
В МИД прокомментировали возможность проведения расследования ООН на Украине
Воры в законе призвали украинских уголовников не браться за оружие
Найден способный помочь в разработке квантового компьютера минерал
Названы не умеющие хранить секреты категории людей
Минобороны показало последствия удара ВСУ по селу в Запорожской области
Топор из фильма «Сияние» выставят на аукцион
ФСБ провела масштабные обыски в 33 регионах России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.