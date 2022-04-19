Узбекистан прокомментировал сообщения об обстреле из Афганистана
Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов прокомментировал сообщения о том, что военные объекты страны подверглись ракетному обстрелу с территории Афганистана. Асадов опубликовал заявление в Telegram.
Асадов утверждает, что информация о ракетном обстреле абсолютно не соответствует действительности. По данным Минобороны, на границе никакой военной активности не наблюдается, и ситуация остается стабильной.
В Ташкенте призвали не поддаваться на провокации.
Gazeta.uz пишет, что сообщения об обстреле появились в Telegram-каналах «Военный обозреватель» и «Милитарист». В них говорилось, что реактивные снаряды с территории Афганистана запустили боевики ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ).
В 2021 году в Афганистане захватило власть террористическое движение «Талибан» (запрещено в России).