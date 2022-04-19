Узбекистан прокомментировал сообщения об обстреле из Афганистана

В Узбекистане заявили, что ракетных обстрелов с территории Афганистана не было

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов прокомментировал сообщения о том, что военные объекты страны подверглись ракетному обстрелу с территории Афганистана. Асадов опубликовал заявление в Telegram.

Асадов утверждает, что информация о ракетном обстреле абсолютно не соответствует действительности. По данным Минобороны, на границе никакой военной активности не наблюдается, и ситуация остается стабильной.

В Ташкенте призвали не поддаваться на провокации.

Gazeta.uz пишет, что сообщения об обстреле появились в Telegram-каналах «Военный обозреватель» и «Милитарист». В них говорилось, что реактивные снаряды с территории Афганистана запустили боевики ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ).

В 2021 году в Афганистане захватило власть террористическое движение «Талибан» (запрещено в России).