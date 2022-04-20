Терапевт перечислила обязательные для дачной аптечки лекарства

Врач Голубенко: на даче надо иметь двойной запас жизненно необходимых лекарств

Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники Лидия Голубенко перечислила обязательные для дачной аптечки лекарства, препараты и изделия медицинского назначения. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

Прежде всего, утверждает врач, нужно выбросить прошлогодние запасы, которые в неотапливаемом помещении наверняка испортились. Также Голубенко рассказала, что антибиотики брать с собой на дачу не следует, а вместо них лучше положить средства, которые нужно принимать ежедневно. Она подчеркнула, что надо обязательно иметь двойной запас жизненно необходимых лекарств, то есть, если человек едет на дачу на два дня, таблетки надо брать с расчетом на четыре дня.

Среди нужных в аптечке изделий Голубенко назвала термометр, тонометр, ножницы, охлаждающий пакет, который активируется от удара по нему, пипетку, резиновую грушу небольшого размера и пару шприцев объемом 2 миллилитра и 5-10 миллилитров.

Также, продолжает доктор, стоит взять с собой несколько стерильных бинтов, эластичный бинт и лейкопластыри в рулончике и поштучно, кровоостанавливающий жгут, ватные диски, маленькую упаковку ваты, йод и зеленку, перекись водорода, левомеколь. Эти изделия и средства пригодятся при обработке мелких травм и ран, поясняет Голубенко.

На случай возникновения острой боли в сердце, говорит доктор, в аптечке должны быть нитропрепараты — нитроглицерин в спрее или таблетках, которые рассасываются под языком. Для снятия температуры при простуде или воспалении в аптечке должны быть жаропонижающие средства: парацетамол и ибупрофен, аспирин, объясняет Голубенко. При этом, добавляет она, эти жаропонижающие могут быть опасны для людей с проблемами с желудком.

От головной боли, проблем с суставами и спиной могут помочь НПВС и комбинированные средства, в составе которых есть индометацин, диклофенак, ибупрофен. От аллергических проявлений она советует взять с собой антигистаминные препараты в таблетках или каплях.

Чтобы облегчить состояние при отравлениях, Голубенко советует запастись сорбентами в форме порошка, разводимого в воде, геля или таблеток («Полисорб», «Смекта», «Энтеросгель», «Лактофильтрум») и средствами для восполнения потерь солей («Гидровит», «Регидрон»).

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