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В одном из дворов Набережных Челнов появится летний кинотеатр

Летний кинотеатр появится во дворах Набережных Челнов

Фото: «Челнинские известия»

В одном из дворов Набережных Челнов, Республика Татарстан, появится летний кинотеатр. Об этом сообщает «Татар-информ».

Кинотеатр оборудуют за счет части гранта, выделенного территориальному общественному самоуправлению. В настоящее время площадка представляет собой сцену с лавочками — ее собираются облагородить, а над сценой разместят навес с фонарями. Отмечается, что зона отдыха будет безалкогольной.

Для создания кинотеатра был приглашен проектировщик, он разрабатывает план благоустройства дворового пространства.

Ранее сообщалось, что большой теннисный комплекс с четырьмя кортами для игры собрались построить в Приморье. На выбранном участке в районе улицы Татарской во Владивостоке уже проводятся работы.

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Евгений Шульгин
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