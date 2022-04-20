В одном из дворов Набережных Челнов появится летний кинотеатр
Летний кинотеатр появится во дворах Набережных Челнов
В одном из дворов Набережных Челнов, Республика Татарстан, появится летний кинотеатр. Об этом сообщает «Татар-информ».
Кинотеатр оборудуют за счет части гранта, выделенного территориальному общественному самоуправлению. В настоящее время площадка представляет собой сцену с лавочками — ее собираются облагородить, а над сценой разместят навес с фонарями. Отмечается, что зона отдыха будет безалкогольной.
Для создания кинотеатра был приглашен проектировщик, он разрабатывает план благоустройства дворового пространства.
Ранее сообщалось, что большой теннисный комплекс с четырьмя кортами для игры собрались построить в Приморье. На выбранном участке в районе улицы Татарской во Владивостоке уже проводятся работы.