Стало известно о последних минутах потерпевшего крушение китайского Boeing

Следствие представило предварительный отчет о крушении китайского Boeing 737

Следствие представило предварительный отчет о крушении китайского Boeing 737, которое произошло 21 марта 2022 года в уезде Тэнсян. Об этом сообщает ТАСС.

В том числе стало известно, что в последние минуты перед катастрофой диспетчеры связывались с экипажем лайнера и разговор «был нормальным». Кроме того, на борту самолета не было опасных грузов, проверка перед взлетом не выявила неисправностей, а по ходу маршрута Boeing не встречал «опасных погодных явлений».

«Два бортовых самописца получили серьезные повреждения из-за удара, работы по восстановлению и анализу их данных продолжаются», — говорится в отчете о ходе расследования, которое сейчас ведет Управление гражданской авиации КНР. при этом следствие пока что не выявило причин катастрофы.

21 марта пассажирский Boeing 737, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился в уезде Тэнсян городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Падение борта China Eastern Airlines вызвало сильный лесной пожар. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и 9 членов экипажа.