Стали известны дата и место похорон режиссера Леонида Хейфеца

Стали известны дата и место похорон театрального режиссера Леонида Хейфеца

Стало известно, что народного артиста России, театрального режиссера Леонида Хейфеца похоронят в четверг, 21 апреля, на Троекуровском кладбище в Москве. О дате и месте похорон сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу Театра Маяковского.

Прощание с театральным деятелем состоится в Театре им. Маяковского. «Начало церемонии в 11:00. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище», — заявила пресс-атташе театра.

Леонид Хейфец скончался на 88-м году жизни. Профессор Российского института театрального искусства (ГИТИС) умер в результате оторвавшегося тромба. По информации ректора института Григория Заславского, на прошлой неделе режиссер выписался из больницы и был «в хорошем бодром настроении». Однако в понедельник, 18 апреля, Заславскому позвонила жена театрального деятеля и сообщила о его смерти.

Леонид Хейфец был обладателем различных премий: он являлся заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом России и заслуженным деятелем искусств Республики Южная Осетия. В 2019 году его признали лауреатом национальной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.