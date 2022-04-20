Россиян предостерегли от опасной операции ради карт зарубежных банков
Оформлять пластиковые карта Visa и Mastercard дистанционно из России не стоит, заявила замдекана экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Елена Григорьева. По ее словам, такие действия могут с большей долей вероятности привести к утечке персональных данных. Об опасности такого метода открытия счета в зарубежном банке экономист рассказала «Ленте.ру».
На фоне введения запрета на использование карт Visa и Mastercard россиянам за рубежом в сети стали предлагать оформить пластик зарубежных банков. Соответствующие сайты и Telegram-каналы утверждают, что на оформленные карты для обхода санкций можно будет переводить до десяти тысяч долларов в месяц (или эквивалентной суммы в другой валюте) с помощью «Золотой короны» или со счетов российских банков, которые не попали под санкции.
Так, на одном из сайтов в интернете предлагается дистанционно оформить пластиковую карту банка из Узбекистана, Грузии, Сербии и Киргизии. Для этого необходимо предоставить паспортные данные, ИНН, подписать договор и доверенность на юриста компании, а также перевести предоплату в размере 30 процентов, рассказали изданию в кол-центре портала. Цена карты с доставкой в Москву составит от 20 тысяч рублей, процедура займет от пяти рабочих дней. В результате, обещают там, клиенту оформят мультивалютный счет для хранения евро, долларов и местной валюты в одном из банков.
Вопрос сознательности
Григорьева предостерегла от заказа пластиковых карт в зарубежных банках. По ее мнению, это слишком опасно.
«Тут все зависит от сознательности гражданина. Во-первых, он должен понимать, что передавая персональные данные новому контрагенту, пусть это даже ведущий мировой банк, он подвергается риску утечки этих данных. В дальнейшем эти данные могут быть использованы в различных целях, в том числе и незаконных. Во-вторых, я не думаю, что люди, которые потеряли возможности производить оплаты или переводить деньги за рубеж, потому что Visa и Mastercard прекратили проведение платежей за границу, нуждаются в такой поддержке и в таком решении», — высказалась кандидат экономических наук.
Резюмируя, Григорьева порекомендовала отказаться от такой идеи.
Я не думаю, что когда приходит на почту письмо от иностранного банка с предложением открыть карту, чтобы осуществлять платежи за рубежом, человек, который обладает достаточным уровнем финансовой грамотности и общей образованности, поведется на такую уловку и отправит свои данные для оформления договора
Зарубежная карта без риска
Она заверила, что люди, которым требуются переводы за рубеж или покупка чего бы то ни было за границей, с большой долей вероятности выберут поехать в ту страну, которая может выдать им карту Visa и Mastercard, не подвергая себя риску.
«Остаются открытыми вопросы об оплате каких-то вещей за границей, переводе средств за рубеж или вопрос об оплате заграницей картами, которые эмитированы российскими банками, но являются собственностью зарубежной платежной системы», — сказала Григорьева.
Те, кто нуждается в таких транзакциях и в осуществлении таких платежей, я вас уверяю, у них самих есть возможность съездить в Киргизию или Узбекистан и открыть там карту без риска утечки собственных персональных данных
Ранее руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов заявил, что россиян ожидает новая волна активности мошенников. Он рассказал, что в течение последнего месяца мошенники использовали схемы, связанные с актуальной новостной повесткой. Например, они предлагали жертве использовать слишком высокий курс доллара и осуществить операции с валютой. Также он предупредил о появлении множества фишинговых сайтов, где мошенники собирают персональные данные, включая логины, пароли, сведения о банковских картах и другую информацию.