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Россиян предостерегли от опасной операции ради карт зарубежных банков

Экономист Григорьева посоветовала отказаться от идеи заказа карт Visa за рубежом

Фото: Shutterstock

Оформлять пластиковые карта Visa и Mastercard дистанционно из России не стоит, заявила замдекана экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Елена Григорьева. По ее словам, такие действия могут с большей долей вероятности привести к утечке персональных данных. Об опасности такого метода открытия счета в зарубежном банке экономист рассказала «Ленте.ру».

На фоне введения запрета на использование карт Visa и Mastercard россиянам за рубежом в сети стали предлагать оформить пластик зарубежных банков. Соответствующие сайты и Telegram-каналы утверждают, что на оформленные карты для обхода санкций можно будет переводить до десяти тысяч долларов в месяц (или эквивалентной суммы в другой валюте) с помощью «Золотой короны» или со счетов российских банков, которые не попали под санкции.

Так, на одном из сайтов в интернете предлагается дистанционно оформить пластиковую карту банка из Узбекистана, Грузии, Сербии и Киргизии. Для этого необходимо предоставить паспортные данные, ИНН, подписать договор и доверенность на юриста компании, а также перевести предоплату в размере 30 процентов, рассказали изданию в кол-центре портала. Цена карты с доставкой в Москву составит от 20 тысяч рублей, процедура займет от пяти рабочих дней. В результате, обещают там, клиенту оформят мультивалютный счет для хранения евро, долларов и местной валюты в одном из банков.

Вопрос сознательности

Григорьева предостерегла от заказа пластиковых карт в зарубежных банках. По ее мнению, это слишком опасно.

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«Тут все зависит от сознательности гражданина. Во-первых, он должен понимать, что передавая персональные данные новому контрагенту, пусть это даже ведущий мировой банк, он подвергается риску утечки этих данных. В дальнейшем эти данные могут быть использованы в различных целях, в том числе и незаконных. Во-вторых, я не думаю, что люди, которые потеряли возможности производить оплаты или переводить деньги за рубеж, потому что Visa и Mastercard прекратили проведение платежей за границу, нуждаются в такой поддержке и в таком решении», — высказалась кандидат экономических наук.

Резюмируя, Григорьева порекомендовала отказаться от такой идеи.

Я не думаю, что когда приходит на почту письмо от иностранного банка с предложением открыть карту, чтобы осуществлять платежи за рубежом, человек, который обладает достаточным уровнем финансовой грамотности и общей образованности, поведется на такую уловку и отправит свои данные для оформления договора

Елена Григорьевакандидат экономических наук

Зарубежная карта без риска

Она заверила, что люди, которым требуются переводы за рубеж или покупка чего бы то ни было за границей, с большой долей вероятности выберут поехать в ту страну, которая может выдать им карту Visa и Mastercard, не подвергая себя риску.

«Остаются открытыми вопросы об оплате каких-то вещей за границей, переводе средств за рубеж или вопрос об оплате заграницей картами, которые эмитированы российскими банками, но являются собственностью зарубежной платежной системы», — сказала Григорьева.

Те, кто нуждается в таких транзакциях и в осуществлении таких платежей, я вас уверяю, у них самих есть возможность съездить в Киргизию или Узбекистан и открыть там карту без риска утечки собственных персональных данных

Елена Григорьевакандидат экономических наук

Ранее руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов заявил, что россиян ожидает новая волна активности мошенников. Он рассказал, что в течение последнего месяца мошенники использовали схемы, связанные с актуальной новостной повесткой. Например, они предлагали жертве использовать слишком высокий курс доллара и осуществить операции с валютой. Также он предупредил о появлении множества фишинговых сайтов, где мошенники собирают персональные данные, включая логины, пароли, сведения о банковских картах и другую информацию.

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Виктория Немис
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