Украина заявила о разочарованности из-за слов Шольца о поставках оружия

Посол Украины Мельник заявил, что Киев разочарован и раздосадован словами Шольца об оружии

Украина разочарована и раздосадована позицией канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу поставок оружия. Об этом заявил посол республики в ФРГ Андрей Мельник, передает ТАСС.

По словам Мельника, в Киеве слова Шольца восприняли «с большим разочарованием и досадой», но приветствуют готовность Берлина выделить дополнительные средства для закупки военных товаров.

«Тезис, что бундесвер больше не в состоянии ничего поставить Украине, непонятен», — отметил дипломат. Он напомнил, что Вооруженные силы ФРГ располагают 400 БМП Marder, из которых около 100 используются для обучения и тренировки солдат — их Берлин мог бы передать Киеву.

Ранее Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что власти сделали возможной закупку Киевом вооружения у немецкой военной промышленности.