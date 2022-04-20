В США предложили лучше следить за Россией из космоса

В Lockheed Martin предложили лучше следить за Россией из космоса

Пентагон получил бы гораздо большую отдачу от средств противоракетной обороны (ПРО), если бы все спутники, расположенные на разных орбитах, могли взаимодействовать друг с другом, в частности, обмениваться данными по оптическим каналам связи. О соответствующем предложении корпорации Lockheed Martin сообщает SpaceNews.

По мнению старшего директора компании по стратегии военно-космическим миссиям Эрика Брауна, это позволило бы гораздо лучше следить за пуском баллистических и гиперзвуковых ракет России и Китая. По его словам, предложение корпорации предполагает, что всю информацию о пусках можно получить «без необходимости спускаться на Землю».

Издание напоминает, что Минобороны США располагает несколькими системами спутников, отслеживающих пуски ракет, которые напрямую не связаны не только друг с другом, но и с планирующимися к запуску новыми системами космических аппаратов. Согласно Lockheed Martin, подобные спутники следует оснащать, в частности, терминалами лазерной связи.

В августе 2021-го президента компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что все запускаемые с сентября прошлого года космические аппараты системы спутникового интернета Starlink будут оснащаться лазерными терминалами, что уменьшит зависимость системы от наземных станций и сократит время задержки сигнала (пинг).

В ноябре 2019-го издание Breaking Defense сообщило, что в декабре 2018 года Пентагон в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet провел несколько экспериментов с системой околоземных спутников Starlink американской компании SpaceX.