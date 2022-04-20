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В США предложили лучше следить за Россией из космоса

В Lockheed Martin предложили лучше следить за Россией из космоса

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Пентагон получил бы гораздо большую отдачу от средств противоракетной обороны (ПРО), если бы все спутники, расположенные на разных орбитах, могли взаимодействовать друг с другом, в частности, обмениваться данными по оптическим каналам связи. О соответствующем предложении корпорации Lockheed Martin сообщает SpaceNews.

По мнению старшего директора компании по стратегии военно-космическим миссиям Эрика Брауна, это позволило бы гораздо лучше следить за пуском баллистических и гиперзвуковых ракет России и Китая. По его словам, предложение корпорации предполагает, что всю информацию о пусках можно получить «без необходимости спускаться на Землю».

Издание напоминает, что Минобороны США располагает несколькими системами спутников, отслеживающих пуски ракет, которые напрямую не связаны не только друг с другом, но и с планирующимися к запуску новыми системами космических аппаратов. Согласно Lockheed Martin, подобные спутники следует оснащать, в частности, терминалами лазерной связи.

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В августе 2021-го президента компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что все запускаемые с сентября прошлого года космические аппараты системы спутникового интернета Starlink будут оснащаться лазерными терминалами, что уменьшит зависимость системы от наземных станций и сократит время задержки сигнала (пинг).

В ноябре 2019-го издание Breaking Defense сообщило, что в декабре 2018 года Пентагон в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet провел несколько экспериментов с системой околоземных спутников Starlink американской компании SpaceX.

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Иван Потапов
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