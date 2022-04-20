В телецентре «Останкино» произошел пожар

Пожар произошел на территории телецентра «Останкино» в Москве

В Москве на территории телецентра «Останкино» произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, очевидцы наблюдают дым на 8 этаже в административном здании. Предварительно, очаг пожара находится на крыше телецентра. Из здания эвакуируют людей.

По последним данным, возгорание локализовали. Его площадь сейчас устанавливается.

Ранее пожар произошел в торговых павильонах на Тверской площади напротив здания мэрии Москвы. Очевидцы опубликовали видео происшествия, на котором видно окутанную дымом улицу.