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Освободившегося из колонии криминального авторитета из Пензы снова арестовали

Криминального авторитета из Пензы арестовали после выхода из колонии

Фото: Bernd Wustneck / Globallookpress.com

В Пензенской области следователи МВД возбудили уголовное дело против 33-летнего криминального авторитета, вышедшего из мест лишения свободы в феврале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Расследование ведется по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») на основании материалов ФСБ и ФСИН. Фигуранту дела предъявлено обвинение, он арестован.

По данным следствия, обвиняемый, занимающий наивысшее положение в преступной среде, с октября 2021 года сформировал в колонии криминальный уклад со своими правилами поведения и запретами, контролировал денежные потоки, назначал представителей преступного мира на нижестоящие уровни криминальной иерархии, занимался разрешением споров. За авторитетом числятся неоднократные случаи вымогательства у осужденных денег.

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Любовь Ширижик
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