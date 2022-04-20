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Попытка россиянина выйти из взлетающего самолета попала на видео

Россиянин ударил стюардессу и попытался выйти из взлетающего в Москву самолета

Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за россиянина, который устроил дебош на борту. Происходящее попало на видео, его опубликовал Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во время рейса Нарьян-МарМосква авиакомпании UTair. При разгоне воздушного судна по взлетно-посадочной полосе один из пассажиров по имени Александр Песков встал с кресла и побежал к выходу.

Мужчину попытались остановить бортпроводники, однако дебошир начал отбиваться и ударил одну из стюардесс. На помощь пришли другие пассажиры, которые усмирили Пескова. В результате инцидента самолет вернулся в аэропорт вылета, где нарушителя порядка передали полиции. Свои действия мужчина объяснил провалом в памяти.

Мария Гейн
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