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Петербуржца осудили за нападение с сувенирным японским мечом на знакомого

Суд оштрафовал жителя Петербурга, напавшего на знакомого с сувенирным японским мечом

Фото: Arthur Mazi / Unsplash

Жителя Санкт-Петербурга осудили за нападение с сувенирным японским мечом на знакомого — его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» в среду, 20 апреля, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, нападение произошло осенью 2021 года — петербуржец Владимир Л. распивал спиртное со знакомым. В какой-то момент Владимир достал сувенирный японский меч вакидзаси и принялся им фехтовать. Потом он напал на знакомого — нанес не менее семи ударов в голову, пару ударов по рукам и туловищу, а потом несколько раз ударил его кулаком. Пострадавший, у которого пошла кровь, спасся бегством, а Владимир остался в комнате. Там его и обнаружили сотрудники полиции. Более точно вспомнить обстоятельства произошедшего задержанный не смог, так как был сильно пьян.

Экспертиза расценила телесные повреждения как легкий вред здоровью. В итоге суд назначил преступнику штраф в 30 тысяч рублей, но в связи с содержанием под стражей Лаврентьев освобожден от назначенного наказания.

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Леонид Микуляк
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