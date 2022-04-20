Совместное правление королевы Елизаветы II и принца Чарльза сочли пиаром

Королевский комментатор Кинси Шофилд: принц Чарльз не станет регентом Елизаветы II

Королевский комментатор Кинси Шофилд считает, что новости о переходе к совместному правлению британской королевы Елизаветы II и ее наследника принца Чарльза недостоверны, и назвала их грамотно выстроенным пиаром. Об этом сообщает Insider.

Поводом для этого стала колонка Эфраима Хардкасла, опубликованная в издании Daily Mail. В ней со ссылкой на анонимный источник во дворце утверждалось, что королева фактически назначила Чарльза своим регентом.

Кинси Шофилд сомневается, что это соответствует действительности. По ее словам, хотя мнение принца Чарльза играет важную роль, он не является лицом, принимающим решения в британской монархии. Она предположила, что концепция совместной монархии является пиар-тактикой, направленной на улучшение общественного мнения о Чарльзе.

«Для королевской семьи важно, чтобы Елизавета II и принц Чарльз выглядели так, будто работают рука об руку, потому что им нужно, чтобы люди смирились с идеей восхождения принца Чарльза на трон», — объяснила Шофилд.

Ранее сообщалось, что Елизавета II не будет присутствовать на пасхальной службе в Виндзоре. Она пропустит мероприятие из-за проблем со здоровьем.