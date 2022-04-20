В Турции оценили возможность присоединения к антироссийским санкциям

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что введение страной санкций против России неправильно

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, оценивая возможность присоединения страны к антироссийским санкциям Запада, заявил, что неправильно ждать подобных действий от Анкары, сообщает ТАСС.

«Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России, когда мы играем роль посредника. Запад понимает, почему мы не участвуем в санкциях против России», — рассказал турецкий министр иностранных дел.

Ранее колумнист издания The Telegraph Мэттью Линн заявил, о необходимости ввести санкции против Германии из-за того, что она приобретает газ у России. Британский журналист сообщил, что Берлину нужно отказаться от импорта российских энергоносителей, поскольку таким образом ее бюджет ежедневно увеличивается на 800 миллионов евро. По его словам, Берлин изучил ситуацию и выяснил, что прекращение поставок газа станет слишком дорогим решением. Поэтому Линн предложил Западу «наказать» Германию за покупку российского газа и ввести против нее санкции.