Молдавия смогла вовремя расплатиться с «Газпромом»

«Молдовагаз» вовремя перечислил аванс «Газпрому» за апрель

«Молдовагаз» смог вовремя погасить очередной платеж «Газпрому», перечислив аванс за газ за апрель, написал глава компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«Молдовагаз» выплатил российской компании 69,5 миллиона долларов за поставки природного газа в марте-апреле этого года. Долгов за текущие поставки природного газа у компании нет, отметил Чебан. «Несмотря на негативные тарифные отклонения, необходимую сумму удалось сформировать за счет поступлений от потребителей за март, компенсации правительства, перечислений от предприятий ТЭК», — отметил он.

Важным фактором также стало снижение объемов энергопотребления в силу благоприятных погодных условий, добавил Чебан.

Молдавия готова закупать газ на международном рынке, если «Газпром» с 1 мая прекратит поставки, заявил 20 апреля министр инфраструктуры страны Андрей Спыну. Он отметил, что молдавская сторона не получила ответ на просьбы отсрочить проведение аудита. Поведение «Газпрома» он назвал неоправданным и недружественным.