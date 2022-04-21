В Крыму ответили на заявление главы СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на заявления главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе ВСУ по Крымскому мосту. Свое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24», его видеофрагмент глава региона выложил в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, полуостров надежно защищен российской армией, и удар по Крымскому мосту и проложенной по нему железной дороге невозможен.
«Крым прикрыт со всех направлений, заявляю официально. Крыму ничего не угрожает, никаких в этой части проблем нет. Пусть [украинцы] мечтают, это их голубые мечты, и уверен, что они [мечты] растворятся очень быстро», — объявил глава региона.
Аксенов назвал главу СНБО Данилова «жуликом, который был под уголовным преследованием», а также напомнил о его дипломе ветеринара. «Сегодня это воинствующий ветеринар», — охарактеризовал украинского чиновника глава Крыма.
Сам Аксенов окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, однако диплома не получил. Позже он получил образование по специальности «Финансы и кредит».
Ранее Данилов пригрозил, что Киев может подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не пояснил, есть ли у Украины вооружение, которое позволяет это осуществить. В Кремле заявили, что это высказывание можно считать анонсированием теракта.