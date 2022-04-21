В Крыму ответили на заявление главы СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту

Глава Крыма Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на заявления главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе ВСУ по Крымскому мосту. Свое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24», его видеофрагмент глава региона выложил в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, полуостров надежно защищен российской армией, и удар по Крымскому мосту и проложенной по нему железной дороге невозможен.

«Крым прикрыт со всех направлений, заявляю официально. Крыму ничего не угрожает, никаких в этой части проблем нет. Пусть [украинцы] мечтают, это их голубые мечты, и уверен, что они [мечты] растворятся очень быстро», — объявил глава региона.

Аксенов назвал главу СНБО Данилова «жуликом, который был под уголовным преследованием», а также напомнил о его дипломе ветеринара. «Сегодня это воинствующий ветеринар», — охарактеризовал украинского чиновника глава Крыма.

Сам Аксенов окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, однако диплома не получил. Позже он получил образование по специальности «Финансы и кредит».

Ранее Данилов пригрозил, что Киев может подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не пояснил, есть ли у Украины вооружение, которое позволяет это осуществить. В Кремле заявили, что это высказывание можно считать анонсированием теракта.