В Германии заявили о необходимости обеспечить гумкоридоры в Мариуполе

Глава МИД Бербок заявила, что ФРГ обсуждает с Россией создание гумкоридоров в Мариуполе

Власти ФРГ активно обсуждают с представителями России вопрос о создании гумкоридоров в Мариуполе, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, трансляцию выступления вел телеканал NTV.

«Мы активно прилагали усилия по различным каналам — от МИД до ведомства федерального канцлера, а также постоянно ясно заявляли российскому руководству о необходимости создания этих гуманитарных коридоров. Некоторые частично существовали, другие подвергались обстрелам», — рассказала министр.

Бербок подчеркнула, что МИД Германии «усиленно работает по всем каналам», чтобы обеспечить возможность всем мирным жителям покинуть Мариуполь.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для украинских военных есть возможность сложить оружие и покинуть Мариуполь по гуманитарным коридорам. Он уточнил, что военнослужащие могли это сделать до заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности обменять пленных россиян на своих военных и гражданских.