Кобзону установят памятник в центре Москвы

Собянин поручил установить в центре Москвы памятник певцу Иосифу Кобзону

В центре Москвы решили установить памятник советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону. Соответствующее поручение дал мэр столицы Сергей Собянин, пишет РИА Новости.

«Правительство Москвы выделит грант в размере 45 миллионов рублей на осуществление мероприятий по изготовлению и установке монумента народному артисту СССР Иосифу Давыдовичу Кобзону, а также на благоустройство прилегающей территории», — сообщили в пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Монумент появится в сквере по адресу Оружейный переулок, владение 45, а открыть памятник планируют 30 августа 2022 года — в день памяти Иосифа Кобзона. Изготовлением скульптурной композиции займется авторский коллектив Студии военных художников имени М.Б. Грекова — скульптор Дмитрий Клавсуц и архитектор Денис Бобылев.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака — он боролся с заболеванием 15 лет. Артиста похоронили на Востряковском кладбище Москвы рядом с могилой его матери.