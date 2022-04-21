Необычный способ отдыха стюардесс на длительных рейсах попал на видео

Стюардессы соорудили импровизированную кровать в самолете из-за отсутствия зоны отдыха

Стюардесс авиакомпании Qantas заставили спать посреди переполненного пассажирами самолета из-за отсутствия специальной зоны для отдыха. Необычный способ размещения бортпроводниц попал на видео, его опубликовал Daily Mail.

По данным издания, видео снято во время 14-часового рейса из Брисбена в Лос-Анджелес. На размещенных в сети кадрах видно, как стюардессы соорудили импровизированную кровать, накрыв пространство между свободными креслами пледами.

Как рассказал изданию анонимный источник, Qantas заменил часть воздушных судов по некоторым направлениям — из-за этого на длительных дальнемагистральных рейсах используются лайнеры, в которых нет отдельных зон для отдыха бортпроводников.

При этом представители авиаперевозчика утверждают, что в скором времени для членов экипажа будут оборудованы специальные места для сна. Qantas также планирует изменить расписание таким образом, чтобы длительные перелеты приходились на дневное время. Кроме того, бортпроводникам выделят дополнительные часы отдыха в аэропорту.