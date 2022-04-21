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В Кремле возникли вопросы к «не видевшему» предложения России Зеленскому

Песков удивился, что Зеленскому не показали переданный Россией документ по переговорам

К «не видевшему» предложения России по мирному урегулированию ситуации в Донбассе президенту Украины Владимиру Зеленскому есть вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Представителя Кремля удивил тот факт, что Зеленскому не показали переданный Россией документ.

«Вызывает определенные вопросы, почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста», — сказал Песков.

При этом в Кремле по-прежнему ожидают ответа украинской стороны на «конкретные» и «выработанные» предложения Москвы Киеву.

Переговоры Москвы и Киева стартовали спустя три дня после начала спецоперации России в Донбассе, 27 февраля. Делегации провели три очных раунда переговоров, два их них в Белоруссии, еще один в Турции. На данный момент консультации продолжаются в онлайн-формате.

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Валерий Розенберг
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