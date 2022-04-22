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Глава Евросовета рассказал о просьбе к Путину

Глава Евросовета Мишель призвал Путина открыть гумкоридоры из Мариуполя к Пасхе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал в Twitter, что призвал президента России Владимира Путина в ходе телефонного разговора открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других украинских городов к Пасхе.

«Призыв к президенту Путину: гуманитарные коридоры из Мариуполя и других городов должны быть немедленно открыты, особенно по случаю православной Пасхи», — написал Мишель.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что республика не будет не будет открывать в пятницу, 22 апреля гуманитарные коридоры для эвакуации жителей. Она объяснила эту ситуацию опасностью на маршрутах движения гуманитарного транспорта.

21 апреля глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила, что власти ФРГ активно обсуждают с представителями России вопрос о создании гумкоридоров в Мариуполе. По ее словам, МИД Германии «усиленно работает по всем каналам».

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Алина Гончарова
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