Бийск принял эстафету марафона «ZаРоссию»

В городе Бийске на большой площади состоялся концерт в рамках марафона «ZаРоссию»

В городе Бийске Алтайского края на большой площади возле ТЦ «Ривьера» состоялся концерт в рамках марафона «ZаРоссию». Об этом сообщает ресурс «Наш Бийск».

«С самого основания нашего города (а это более трехсот лет) бийчане охраняют и оберегают нашу страну, обеспечивают мирное небо над головой. Именно поэтому мы вправе сказать сегодня: мы за Россию, мы за мир! Мы за мир без нацизма. Мы верим в нашего президента и в наших воинов!» — обратился к жителям города глава Бийска Александр Студеникин.

Погодные условия не позволили принять участие в концерте всем гостям. Так, из двух заявленных хедлайнеров успел выступить только один — легендарная группа «7Б».

Также на сцене «Zа Россию» выступил московский поэт Игорь Караулов, который прочитал свои стихотворения на патриотическую тему. Он отметил самоотверженность бийской публики, которая пришла поддержать своего президента и своих воинов, несмотря на непогоду. «Каждый бийчанин стоит десяти зрителей из других городов», — в шутку сказал он благодарным слушателям.

Каждый горожанин, принявший участие в патриотической акции, получил в подарок зеркало в виде сердца. По замыслу организаторов, эти зеркала отражали «свет наших сердец» на сцену и добавили яркости и без того эмоциональной патриотической акции.

