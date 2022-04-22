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Яна Рудковская прокомментировала состояние Димы Билана после операции

Яна Рудковская рассказала о состоянии здоровья Димы Билана после тяжелой операции

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

47-летняя предпринимательница и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала о состоянии здоровья Димы Билана после перенесенной операции. Об этом звезда сообщила в интервью «Дни.ру».

По словам продюсера, причина госпитализации и последующих нескольких операций Билана — врачебная тайна. «Когда-нибудь, если Дима захочет, он сам об этом расскажет. Могу лишь сказать, что речь про хроническое заболевание, которое можно вылечить и восстановиться», — заявила Рудковская.

Предпринимательница также поведала, как проходит восстановление артиста после операций: «Сейчас Дима занимается реабилитацией. Он находится еще в больнице, но уже приезжает домой — фактически находится на амбулаторном лечении. Пока врачи не рекомендуют ему много тусоваться».

При этом Рудковская добавила, что певец уже готов заниматься творчеством, а также поделилась планами Димы Билана: «Дима же рвется в бой и говорит, что уже в конце апреля будет в строю — у него много сил. Вы даже не представляете, сколько дуэтов вас ожидает! Он решил, что в 40 лет у него будут одни хиты и одни дуэты».

В марте этого года стало известно, что артист перенес плановую операцию. В начале апреля Билан вновь оказался на операционном столе, однако о подробностях проблем со здоровьем певец предпочел не сообщать.

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Анастасия Астахова
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