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Дима Билан вновь оказался в больнице

Дима Билан записал видео с больничной койки и рассказал о проблемах со здоровьем

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Дима Билан вновь оказался в больнице. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Сегодня у меня день Х. Я сегодня делаю дополнительную, еще одну… ну, наверное, нельзя ее назвать операцией, но наркоз будет общим», — сказал артист. Он пояснил, что при помощи процедуры медики проверят, как идет процесс его выздоровления.

Билан также записал видео с больничной койки и рассказал о проблемах со здоровьем. «Ну, так, устал что-то я уже от этих болей три недели подряд. Нормально все. Все будет хорошо», — заключил артист. При этом он не уточнил, почему оказался в клинике и к какой процедуре готовится.

В марте стало известно, что Дима Билан перенес двухчасовую плановую операцию в одной из столичных клиник. «Я понимаю, какие настроения сейчас тревожные, как сильно хочется найти точку опоры и уверенность. Чувствую это кожей. И я всегда готов быть этой точкой для вас! Я просто хочу сказать, что я вас люблю и всегда был последователен в своих действиях, за исключением тройки ошибок за все эти 20 с лишним лет бесперебойной работы», — написал Билан.

Он отметил, что постоянно откладывал вопросы здоровья на потом. При этом артист рассказал, что во время подготовки к операции записал несколько дуэтов.

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Евгений Шульгин
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