Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Пентагон исключил участие ВМС США в операциях в Черном море

Представитель Пентагона Кирби исключил участие ВМС США в деблокаде портов в Черном море
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: State TV / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США не планируют участвовать в операциях на Черном море. Такую возможность исключил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос журналиста о том, принимают ли США «усилия по прорыву блокады».

Ранее замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Михаил Попов заявил, что корабли США не вернутся в Черное море до устранения минной опасности. По его словам, наличие минной опасности серьезно озадачило командование американских военно-морских сил.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Кадыров сообщил о взятии Мариуполя
Режиссер «Очень странных дел» решил избавиться от пентхауса в Нью-Йорке
США направят Украине новые беспилотники для применения в Донбассе
Российский фигурист рассказал о заработанных за карьеру 1,3 тысячи рублей
Сыгравший Леню Голубкова актер обвинил Ельцина в краже денег россиян и крахе МММ
Британия временно продолжит платить за газ через попавший под санкции банк
Московские кришнаиты вышли на улицу в одинаковых пуховиках
Немецкий экспорт в Россию рухнул из-за санкций
Россиянам назвали пять способов защитить аккаунты в соцсетях от мошенников
Россия заявила о праве считать военные грузы НАТО на Украине своими целями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.