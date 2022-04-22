Пентагон исключил участие ВМС США в операциях в Черном море

Представитель Пентагона Кирби исключил участие ВМС США в деблокаде портов в Черном море

Военно-морские силы (ВМС) США не планируют участвовать в операциях на Черном море. Такую возможность исключил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос журналиста о том, принимают ли США «усилия по прорыву блокады».

Ранее замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Михаил Попов заявил, что корабли США не вернутся в Черное море до устранения минной опасности. По его словам, наличие минной опасности серьезно озадачило командование американских военно-морских сил.