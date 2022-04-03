В СБ РФ оценили вероятность возвращения кораблей США в Черное море

В СБ РФ заявили, что корабли США не вернутся в Черное море до устранения минной опасности

Боевые корабли США не вернутся в Черное море до полного устранения минной опасности, созданной в регионе Вооруженными силами Украины (ВСУ). Так оценил вероятность возвращения сил Вашингтона в черноморский регион замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Михаил Попов, передает «Интерфакс».

Замсекретаря СБ отметил, что наличие минной опасности серьезно озадачило командование американских военно-морских сил (ВМС). «Те классы кораблей с ракетным вооружением, которые традиционно заходят в Черное море, к самостоятельным противоминным действиям не предназначены», — заявил он.

Попов добавил, что начало спецоперации России на Украине внесло коррективы в планы возвращения американского присутствия в Черном море. Он указал на большую историю провокаций Вашингтона в адрес российских ВМС. «Однако, в сложившихся условиях до американского командования видимо дошло, что безнаказанно "дразнить русского медведя" уже может не получиться без опасных для себя последствий», — заключил представитель СБ.

30 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что ВМС США были выведены из Черного моря. Он также отметил, что ему нечего анонсировать о том, «когда американские корабли вернутся в Черное море».