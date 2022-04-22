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Следователи завели дело после обстрела госпиталя в Донбассе со стороны ВСУ

СКР расследует обстрел ракетой «Точка-У» со стороны ВСУ полевого госпиталя в Донбассе

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Следственный комитет России занялся расследованием обстрела полевого госпиталя в Донбассе ракетами «Точка-У» со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи в сотрудничестве с правоохранительными органами Донбасса фиксируют следы противоправных действий ВСУ, устанавливают причастных из числа должностных лиц для оценки их действий.

По данным СКР, в марте 2022 года госпиталь был обстрелян украинскими военными ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. В этот момент в лечебном учреждении были врачи и раненые, в результате пострадал сотрудник медперсонала и еще несколько его коллег были контужены. Также было повреждено медицинское оборудование. Несмотря на обстрел, врачи продолжили работу.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Любовь Ширижик
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