Россиянин попал в ДТП и скрылся в стиле GTA на машине пострадавшей

В Тюменской области мужчина устроил ДТП, вытащил пострадавшую из автомобиля и уехал на нем

В городе Ишим Тюменской области 50-летний россиянин скрылся с места устроенного им же ДТП в стиле GTA. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, видео ее комментария опубликовано на сайте управления МВД по региону.

Водитель ВАЗ-2110 проехал перекресток улиц 8 Марта и Большой Садовой на красный сигнал светофора. В результате нарушения он столкнулся с автомобилем Toyota. Затем мужчина подошел к иномарке, распахнул дверь и вытащил пострадавшую девушку из машины, после чего сел в автомобиль и скрылся с места аварии.

На опубликованных кадрах виден улетевший в кювет ВАЗ. У автомобиля повреждены две двери слева, а также погнуто зеркало заднего вида.

«В городе и окрестностях был введен план "Перехват". На 2-м километре автодороги Ишим — Лозовое Toyota заметили полицейские и начали преследование. На неоднократные требования прекратить движение правонарушитель не реагировал», — рассказала Волк.

После этого полицейские несколько раз выстрелили по колесам автомобиля, что позволило его остановить. Отмечается, что местный житель вел себя при задержании агрессивно и неадекватно. Против мужчины составили два административных протокола, а также возбудили уголовное дело по части второй статьи 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Ранее в Приморье двое российских подростков разбились на угнанной иномарке. На трассе Хабаровск — Владивосток их автомобиль Toyota Corolla столкнулся с большегрузом Volvo. За рулем угнанной легковушки находился 17-летний подросток.