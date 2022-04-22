Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач назвал характерные симптомы ишемической болезни сердца

Врач Хубчандани назвал признаками ишемической болезни сердца боль в груди, одышку и изжогу

Фото: Giulia Bertelli / Reuters

Джагдиш Хубчандани, врач, профессор в Университете Нью-Мексико (США), напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности людей в мире, и назвал характерные симптомы ишемической болезни сердца, которые многие часто игнорируют, так как считают не опасными. Его слова передает онлайн-издание Eat This, Not That!.

Специалист сказал, что ишемическая болезнь сердца (ИБС) — одна из самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы, потому важно не игнорировать боль в груди. Это может быть как сильная боль, так и дискомфорт или чувство стеснения, тяжести. Ощущения, как правило, усиливаются во время стресса или нервного напряжения. Хубчандани пояснил: «Неприятные ощущения возникают из-за закупорки артерий, снабжающих кровью сердце, что вызывает нагрузку на мышцы этого органа, так как он перекачивает кровь».

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Еще одним признаком ишемической болезни сердца врач назвал дискомфорт или странные ощущения в верхней половине тела. Неприятные ощущения, по его словам, не всегда сконцентрированы с левой стороны, они могут отдавать в плечо, живот, руки, спину, шею и даже челюсть. Также, продолжает Хубчандани, при ИБС возникают учащенное сердцебиение, сильная одышка и затрудненное дыхание, причем они могут не сопровождаться болью в груди, потому часто игнорируются. Остаются без внимания обычно и изжога, расстройство желудка, так как эти симптомы неспецифичны для ишемической болезни сердца. Однако если они идут в комплексе со всеми вышеперечисленными симптомами, врач советует не откладывать визит к врачу.

Ранее челюстно-лицевой хирург Амина Кибишева рассказала, как связаны между собой боль в зубах и глазах. По ее словам, это может быть признаком невралгии тройничного нерва, лечение которого лучше не откладывать надолго.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Германия заплатит рекордную сумму за нефть и газ из России
В центре Москве неизвестный украл электросамокаты на 1,4 миллиона рублей
Врач назвал характерные симптомы ишемической болезни сердца
Бразильцев призвали отказаться от мяса ради спасения планеты
Лидеры Южной Кореи и КНДР обменялись личными письмами
Япония вернула Курилам статус «незаконно оккупированных» территорий
Германия выделит Украине еще 40 миллионов долларов на восстановление страны
В США обеспокоились применением российского «Кинжала»
Срочников в России могут начать принимать на работу в ФСБ
Блогерша обрела внешность Бейонсе с помощью макияжа и удивила подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.