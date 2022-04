Врач назвал характерные симптомы ишемической болезни сердца

Врач Хубчандани назвал признаками ишемической болезни сердца боль в груди, одышку и изжогу

Джагдиш Хубчандани, врач, профессор в Университете Нью-Мексико (США), напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности людей в мире, и назвал характерные симптомы ишемической болезни сердца, которые многие часто игнорируют, так как считают не опасными. Его слова передает онлайн-издание Eat This, Not That!.

Специалист сказал, что ишемическая болезнь сердца (ИБС) — одна из самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы, потому важно не игнорировать боль в груди. Это может быть как сильная боль, так и дискомфорт или чувство стеснения, тяжести. Ощущения, как правило, усиливаются во время стресса или нервного напряжения. Хубчандани пояснил: «Неприятные ощущения возникают из-за закупорки артерий, снабжающих кровью сердце, что вызывает нагрузку на мышцы этого органа, так как он перекачивает кровь».

Еще одним признаком ишемической болезни сердца врач назвал дискомфорт или странные ощущения в верхней половине тела. Неприятные ощущения, по его словам, не всегда сконцентрированы с левой стороны, они могут отдавать в плечо, живот, руки, спину, шею и даже челюсть. Также, продолжает Хубчандани, при ИБС возникают учащенное сердцебиение, сильная одышка и затрудненное дыхание, причем они могут не сопровождаться болью в груди, потому часто игнорируются. Остаются без внимания обычно и изжога, расстройство желудка, так как эти симптомы неспецифичны для ишемической болезни сердца. Однако если они идут в комплексе со всеми вышеперечисленными симптомами, врач советует не откладывать визит к врачу.

Ранее челюстно-лицевой хирург Амина Кибишева рассказала, как связаны между собой боль в зубах и глазах. По ее словам, это может быть признаком невралгии тройничного нерва, лечение которого лучше не откладывать надолго.