Врач назвала боль в зубах и глазах признаком серьезного заболевания

Хирург Кибишева: при невралгии тройничного нерва возникает боль в зубах и глазах

Челюстно-лицевой хирург Амина Кибишева рассказала, как связана боль в зубах и глазах, а также признаком каких проблем со здоровьем она может быть. Специалист в беседе с «Пятым каналом» предупредила россиян, что нельзя игнорировать этот симптом, чтобы вовремя начать лечение.

Врач заявила, что взаимосвязь между дискомфортом в глазах и болью в зубах вполне объяснима. Тройничный нерв, который начинается возле глазной орбиты, разделяется на три основные ветви — глазную, верхнечелюстную и нижнечелюстную, и боль в зубах и глазах может возникать из-за его воспаления.

Кибишева назвала серьезные заболевания, признаком которых может возникнуть подобная боль в области лица. Невралгию тройничного нерва могут спровоцировать заболевания сосудов, вирусное поражение нерва или инфекционные заболевания, а также ущемления из-за травм височно-нижнечелюстного сустава или опухоли. Кроме того, боль в глазах и зубах может быть вызвана отитом или синуситом.

В заключение специалист напомнила, что на ранней стадии воспаление тройничного нерва отлично поддается медикаментозной терапии, поэтому важно не игнорировать кратковременные, но регулярно возникающие боли в зубах и глазах, судороги, усиленное слюнотечение и повышение температуры, а обратиться к неврологу и стоматологу.

Ранее стоматолог Инна Ростовенко назвала продукты питания, которые воздействуют на зубы как естественное отбеливающие средство. Специалист рекомендовала есть больше твердых зеленых овощей, включая яблоки и сельдерей, а также клубнику.

