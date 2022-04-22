Гендиректора полигона «Красный Бор» и его заместителя задержали за растрату

В Ленобласти гендиректора полигона «Красный Бор» и его зама задержали по делу о растрате

В Ленобласти задержали по делу о растрате 37-летнего гендиректора полигона «Красный Бор» Алексея Трутнева и его 51-летнего заместителя Сергея Николаева. Об этом сообщает издание 47news.ru.

По версии следствия, в период с апреля 2021 по апрель 2022 года они похитили лом черного металла весом более 33 тонн, который находился на полигоне. Сдавать лом им помогал знакомый бизнесмен. Ущерб от их действий оценивается в 700 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигурантов.

Как пишут «Невские Новости», полигон «Красный Бор» размещает и хранит промышленные токсичные отходы предприятий Петербурга и Ленобласти. Исключением являются радиоактивные отходы. Трутнев стал директором этого предприятия в 2016 году.