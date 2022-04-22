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Лавров заявил о недоговороспособности Запада

Глава МИД России Лавров назвал очевидной недоговороспособность Запада

Фото: MFA Russia / РИА Новости

Недоговороспособность Запада очевидна, во всех частях мира задумываются о мерах по борьбе с его влиянием, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Несостоятельность и недоговороспособность наших западных коллег, которые в одночасье разорвали все свои ценности, на основе которых они убеждали весь остальной мир подключаться к процессам глобализации, очевидны любому непредвзятому наблюдателю», — сказал он. Лавров заметил, что во всех частях мира задумываются о том, как сделать так, чтобы «прихоти» западного мира, объединившегося «в рамках концепции однополярности под зонтиком США», не оказывали влияния на объективные процессы.

Министр также подчеркнул, что санкции против России незаконны. По его словам, Запад пренебрегает всеми принципами глобализации.

В марте российский лидер Владимир Путин отметил, что странам Запада не нужна сильная Россия, они продолжают попытки расчленить страну. Глава государства заявил, что за действиями называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитическое цели.

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Алина Гончарова
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