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Трое россиян похитили и убили подростка

Троих жителей Пензенской области задержали за похищение и убийство 17-летнего подростка

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Пензенской области следователи раскрыли убийство 17-летнего подростка, пропавшего 19 апреля, троих подозреваемых задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В ходе расследования уголовного дела об убийстве, возбужденного после безвестного исчезновения несовершеннолетнего, 21 апреля было обнаружено его тело с признаками насильственной смерти в водоеме у села Большая Елань. В тот же день по подозрению в убийстве подростка задержали мужчину 1992 года рождения.

По данным следствия, вечером 19 апреля он с двумя приятелями 2001 года рождения похитили подростка и на машине вывезли его в лес. Там его избили до смерти.

Сообщники также задержаны. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

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Любовь Ширижик
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