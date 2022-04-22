Опубликовано видео укреплений украинского нацбата у города Счастье

Опубликовано видео взятых укреплений нацбата «Айдар» на освобожденных территориях ЛНР

Опубликовано видео укреплений украинского нацбата «Айдар» близ города Счастье в ЛНР. Кадры опубликовал военный корреспондент РИА Новости.

На продемонстрированных кадрах видна массивная дверь в бетонный блиндаж и бронированные башни со стрелковыми бойницами. Журналист отметил, что в районе существует целая сеть подобных укреплений, соединенных ходами глубиной в полный рост человека. Также имеется основная база, заглубленная на 7-8 метров в землю.

Утверждается, что за много лет до начала российской спецоперации Украина отстроила мощные укрепления. По словам репортера, это доказывает факт намерений Киева вести боевые действия на этой территории, включая масштабное наступление на ЛНР.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Мариуполя под контроль российскими войсками. Он объяснил, что территория города планомерно зачищена от националистов и «остальной погани». Кроме того, взят под контроль стратегический объект — административное здание металлургического комбината «Азовсталь», территория, к нему прилегающая, также зачищена.

21 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Он назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.