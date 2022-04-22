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Казнь старейшего заключенного камеры смертников остановили в последнюю минуту

В США губернатор остановил казнь старейшего заключенного камеры смертников Оскара Смита

Фото: ennessee Department of Correction / AP

Казнь самого старого заключенного среди получивших смертный приговор в США остановили в последнюю минуту из-за ошибки во время подготовки инъекции. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, 72-летнего Оскара Смита, осужденного за убийство в 1989 году бывшей супруги и двух ее сыновей, должны были казнить 21 апреля в штате Теннесси — это первая казнь с начала пандемии коронавируса. Заключенный получил прощальный ужин: он попросил чизбургер с двойным беконом и яблочный пирог.

Тем не менее губернатор Билл Ли предоставил отсрочку Смиту из-за «недосмотра при подготовке смертельной инъекции» на время изучения протокола Департамента исправительных учреждений штата Теннесси. Офис федерального государственного защитника в свою очередь призвал провести независимое расследование. Там также поддержали решение губернатора и отметили, что казнь была бы мучительной для Смита.

Смит стал старейшим заключенным камеры смертников после того, как в Техасе казнили 78-летнего Карла Уэйна, осужденного за убийство полицейского в 1990 году.

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Варвара Кошечкина
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