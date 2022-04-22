ФСБ опубликовала видео допроса готовивших теракт украинских диверсантов

ФСБ показала видео допроса диверсантов, готовивших теракт против гумконвоя России

ФСБ показала видео задержания и допроса диверсантов, которые по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) готовили теракт против российского гуманитарного конвоя и российских военнослужащих. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики изымают из тайника задержанных ручные гранаты, патроны и составные части СВУ. Во время допроса один из задержанных рассказал, что он вместе с сообщником заложил восемь килограммов пластида в передний бампер автомобиля, чтобы устроить теракт с расстояния пяти метров.

Также у злоумышленников нашли переносной зенитный ракетный комплекс с пусковыми устройствами, три гранатомета, пулемет, автомат, пистолет, противопехотные и магнитные мины, радиостанции и приборы ночного видения.

В отношении них возбудили дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ («Приготовление к акту международного терроризма»).