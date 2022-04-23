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Россиянам назвали способ застраховать сбережения от дефолта

Экономист Коган посоветовал хранить сбережения в разных корзинах для защиты от дефолта

Фото: Pixabay

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган посоветовал россиянам хранить сбережения в разных корзинах для защиты от дефолта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экономиста, гарантированной защиты от дефолта нет, а продаваемые на бирже страховки предполагают лишь диверсификацию средств, к тому же за последние месяцы такие страховки подорожали вдвое.

Специалист заверил, что самый удобный способ обезопасить средства от нестабильности — «разложить по разным корзинам», в том числе валюту. «Нужно понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо государства», — пояснил Коган .

Аналитик также выразил мнение, что последствия от возможного дефолта в России будут минимальными, поскольку у страны достаточно средств для погашения всех внешних долгов. Государство в лице регулятора в значительной степени контролирует курс рубля, заявил специалист.

Ранее в апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила вероятность дефолта в России, так как в стране имеются все необходимые финансовые ресурсы. По данным российского Минфина, на 1 февраля внешний госдолг составлял 59,5 миллиарда долларов.

Марина Совина
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