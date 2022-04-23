В Германии предупредили о последствиях из-за эмбарго на российские энергоресурсы

Глава SoVD Бауэр: ФРГ ждут драматические последствия из-за эмбарго на энергоресурсы из РФ

Президент Социальной ассоциации Германии (SoVD) Адольф Бауэр предупредил о серьезных последствиях, которые ожидают страну из-за эмбарго на российские энергоресурсы. Об этом пишет Neue Osnabrücker Zeitung.

По его словам, ФРГ может отказаться от поставок энергоресурсов из России только в случае абсолютной уверенности, что в стране не произойдут большие перебои. «Мы не должны рисковать, чтобы для нашего рынка труда наступили драматические последствия», — заявил он.

Бауэр добавил, что, принимая во внимание высокий уровень инфляции в Германии, следует помнить о серьезных трудностях, с которыми могут столкнуться бедные слои населения страны. По его словам, цены растут не только цены на энергоносители, также дорожает арендная плата и увеличивается стоимость продуктов питания.

«Если так будет продолжаться и дальше, беднейшие категории населения, для которых не может быть и речи о потере благосостояния, поскольку они в любом случае едва сводят концы с концами, пострадают сверх всякой меры», — сказал он.

Согласно подсчетам Бундесбанка, немедленный отказ от российского газа обойдется Германии в 180 миллиардов евро потерянного ВВП в текущем году. Если конфликт на Украине обострится, и будет введено эмбарго на российские энергоресурсы, экономика ФРГ потеряет 2 процента в этом году. Кроме того, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3 процента, ускорится до 8,8 процента.