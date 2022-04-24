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Увеличилось число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери

Под завалами сгоревшего НИИ войск ВКО в Твери нашли тела еще шести человек

Фото: Максим Школьников / РИА Новости

Увеличилось число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте (НИИ) войск Воздушно-космической обороны (ВКО) в Твери. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, в ходе разбора завалов были найдены тела еще шести человек. Таким образом, число погибших выросло до 17. Уточняется, что работы на месте пожара в оборонном НИИ продолжаются.

Ранее было известно об 11 жертвах пожара. 22 апреля министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов сообщал, что пять человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а всего были госпитализированы 13 пострадавших.

Пожар в НИИ войск ВКО произошел 21 апреля. По предварительным данным, возгорание началось на втором этаже трехэтажного здания и огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям.

Позднее очевидцы пожара в Твери рассказали о своем спасении из горящего здания. Пострадавшая женщина заявила, что находилась рядом с очагом возгорания на втором этаже. Работники самостоятельно пытались справиться с пламенем, однако не смогли, так как им помешал быстро заполнивший помещение дым.

Причиной произошедшего мог стать аварийный режим работы электросети. Помимо этого, распространению огня способствовал сильный ветер.

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Варвара Кошечкина
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