Появилось видео лучших моментов UFC Vegas 52: Лемос против Андраде

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик доступен в YouTube-канале UFC Russia.

В главном поединке UFC Vegas 52 в октагоне столкнулись бразильянки Джессика Андраде и Аманда Лемос. Андраде вынудила соперницу сдаться в первом раунде, применив удушающий прием. Она получила бонус за лучшее выступление вечера.

Также в рамках главного карда Клаудио Пуэллес одержал победу над Клэем Гуидой. Он применил болевой прием на ногу в первом раунде.

Мэйси Барбер оказалась сильнее Монтаны Де Ла Росы. Чарльз Жорден победил Ландо Ваннату, вынудив соперника сдаться в первом раунде.